Pubblicità

Gazzetta_it : Scatto Milan, Sanches è più vicino: intesa col Lilla a dieci milioni - Ged_fu_Duny : @_Basarab @scatto_da_fermo Potevi essere il Claudio Gheddafi Gentile del Milan ma hai scelto gli studi di legge, verconiah! - gilnar76 : Mercato, scatto della Roma per Dybala: ecco i dettagli #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - 5imoiattola222 : RT @LeviAck8_: “Scatto milan bremer non vuol dire nulla” - Kawataro00 : RT @LeviAck8_: “Scatto milan bremer non vuol dire nulla” -

Calciomercato.com

A meno di tre settimane dal debutto ufficiale in Coppa Italia, è atteso a breve lodi ... Galliani non si fermerà all'ex: per Pinamonti c'è una flebile speranza, più facile arrivare a ...L'attaccante delcampione d'Italia sta recuperando da un grave infortunio al ginocchio, e fra ... Il cantante olbiese ha pubblicato unosu Instagram che lo ritrae proprio insieme all'... Milan, scatto per un difensore dalla Premier | Mercato | Calciomercato.com Brutta avventura per Tiémoué Bakayoko: il calciatore del Milan è stato perquisito da un poliziotto che solo dopo qualche minuto ha capito che aveva fermato il centrocampista rossonero. Tiémoué Bakayok ...Disavventura per Tiémoué Bakayoko: il centrocampista del Milan, in prestito dal Chelsea, è stato scambiato per un'altra persona ...