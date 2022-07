F1, Christian Horner: “Mercedes si sta avvicinando, mi aspetta una lotta a sei in Francia” (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo un weekend di riposo, il circus della Formula Uno si trasferisce a Le Castellet in vista del Gran Premio di Francia 2022, dodicesimo atto stagionale del Mondiale. Da venerdì 22 a domenica 24 luglio il circuito Paul Ricard sarà teatro di un nuovo capitolo della sfida iridata tra Red Bull e Ferrari, con Max Verstappen attualmente leader della generale a +38 su Charles Leclerc. Secondo Christian Horner potrebbe però inserirsi nella lotta per il successo di tappa anche un terzo incomodo: “Ci aspettiamo che la Mercedes sia veloce al Paul Ricard, ha mostrato il suo potenziale diverse volte negli ultimi weekend di GP, con gare molto solide che evidenziano chiari segnali sul fatto che sta tenendo sotto controllo i loro problemi legati al porpoising. Quindi, si sta avvicinando a noi”, ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo un weekend di riposo, il circus della Formula Uno si trasferisce a Le Castellet in vista del Gran Premio di2022, dodicesimo atto stagionale del Mondiale. Da venerdì 22 a domenica 24 luglio il circuito Paul Ricard sarà teatro di un nuovo capitolo della sfida iridata tra Red Bull e Ferrari, con Max Verstappen attualmente leader della generale a +38 su Charles Leclerc. Secondopotrebbe però inserirsi nellaper il successo di tappa anche un terzo incomodo: “Ci aspettiamo che lasia veloce al Paul Ricard, ha mostrato il suo potenziale diverse volte negli ultimi weekend di GP, con gare molto solide che evidenziano chiari segnali sul fatto che sta tenendo sotto controllo i loro problemi legati al porpoising. Quindi, si staa noi”, ...

