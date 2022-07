Concorsi Ministero Difesa, 333 funzionari e assistenti tecnici (Di lunedì 18 luglio 2022) Nuovi Concorsi Ministero Difesa per i candidati diplomati e laureati: nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15 luglio 2022 sono stati pubblicati due bandi di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di un totale complessivo di 333 funzionari e assistenti tecnici. I posti messi a bando sono così distribuiti per profilo professionale: 264 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area II, posizione economica F2, nel profilo di assistente tecnico, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa (profilo per diplomati); 69 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, nel profilo di ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 18 luglio 2022) Nuoviper i candidati diplomati e laureati: nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15 luglio 2022 sono stati pubblicati due bandi di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di un totale complessivo di 333. I posti messi a bando sono così distribuiti per profilo professionale: 264 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area II, posizione economica F2, nel profilo di assistente tecnico, nei ruoli del personale civile deldella(profilo per diplomati); 69 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, nel profilo di ...

