Chris Evans abbandona il vecchio iPhone 6s e passa a 12 Pro (ma non è contento) (Di lunedì 18 luglio 2022) L'attore di Captain America è stato di recente costretto al salto di categoria, ma rimpiange le dimensioni e il tasto home Leggi su wired (Di lunedì 18 luglio 2022) L'attore di Captain America è stato di recente costretto al salto di categoria, ma rimpiange le dimensioni e il tasto home

Pubblicità

GiornalismoI : Anteprime Netflix: questa settimana Ryan Gosling vs. Chris Evans, la nuova stagione di un noto dramma romantico e d… - _MinutForMinut : RT @Morgan___Stark: Tweet di apprezzamento per Chris Evans nei panni di Ryan in Cellular (2004) #ChrisEvans #Cellular #RyanAckerman https:/… - BRVREALSLIMS : chris evans quanto sei bello mamma mia - ParliamoDiNews : Chris Evans afferma di essere `focalizzato` sulla ricerca di un partner - - ParliamoDiNews : The Gray Man, Ana de Armas e Chris Evans sui fratelli Russo: `Sanno quello che fanno` - -