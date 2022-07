Sci nautico e Wakeboard, World Games 2022: argento per Comollo nel freestyle, solo quarta Chiara Virag (Di domenica 17 luglio 2022) Arriva un altro argento per l’Italia ai World Games 2022 di Birmingham. Ad aggiudicarselo è Stefano Comollo, autore di una splendida gara nel Wakeboard freestyle. Quattro in totale le finali disputate oggi per quanto riguarda Sci nautico e Wakeboard, La prima finale di giornata è anche l’unica in cui non figura alcun atleta italiano, ovvero l’atto conclusivo della gara di salto femminile. A prendersi la medaglia d’oro è la statunitense Lauren Morgan, in grado di superare la canadese Taryn Grant e la cilena Valentina Gonzalez Ezquerra con un punteggio di 52,7 fatto registrare con il secondo tentativo. Nella gara maschile, l’azzurro Edoardo Marenzi non riesce ad andare oltre il quinto posto, posizione che aveva occupato anche nel round ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Arriva un altroper l’Italia aidi Birmingham. Ad aggiudicarselo è Stefano, autore di una splendida gara nel. Quattro in totale le finali disputate oggi per quanto riguarda Sci, La prima finale di giornata è anche l’unica in cui non figura alcun atleta italiano, ovvero l’atto conclusivo della gara di salto femminile. A prendersi la medaglia d’oro è la statunitense Lauren Morgan, in grado di superare la canadese Taryn Grant e la cilena Valentina Gonzalez Ezquerra con un punteggio di 52,7 fatto registrare con il secondo tentativo. Nella gara maschile, l’azzurro Edoardo Marenzi non riesce ad andare oltre il quinto posto, posizione che aveva occupato anche nel round ...

