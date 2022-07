Damiano Tommasi: per la prima storica volta un sindaco partecipa al Pride di Verona (Di domenica 17 luglio 2022) C’era anche il neo sindaco Damiano Tommasi al Pride di Verona, che ha riempito di colori piazza Bra con migliaia di persone che hanno sfilato nel centro storico per chiedere la tutela dei diritti della comunità Lgbt+. Damiano Tommasi al Pride di Verona: “Un fatto storico, un sindaco al Pride” Un vero cambiamento rispetto alla precedente amministrazione, un cambio di passo sui diritti civili e sociali, promesso fin dall’inizio del suo mandato. Damiano Tommasi in piazza per chiedere più sicurezza per le persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender, “esasperate – spiegano gli organizzatori – dalle continue violenze che le colpiscono quotidianamente, e che spesso non ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) C’era anche il neoaldi, che ha riempito di colori piazza Bra con migliaia di persone che hanno sfilato nel centro storico per chiedere la tutela dei diritti della comunità Lgbt+.aldi: “Un fatto storico, unal” Un vero cambiamento rispetto alla precedente amministrazione, un cambio di passo sui diritti civili e sociali, promesso fin dall’inizio del suo mandato.in piazza per chiedere più sicurezza per le persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender, “esasperate – spiegano gli organizzatori – dalle continue violenze che le colpiscono quotidianamente, e che spesso non ...

