Calciomercato Napoli, doppio colpo dal Chelsea: De Laurentiis accelera per due Blues (Di domenica 17 luglio 2022) Calciomercato Napoli: il presidente De Laurentiis intensifica i contatti con il Chelsea e accelera per due calciatori dei Blues Dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea, il Napoli potrebbe anche attingere dai Blues per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente De Laurentiis avrebbe intensificato i contatti la neo dirigenza americana per portare in azzurro Armando Broja e Kepa Arrizabalaga. L’attaccante è un pupillo di ADL ed era stato individuato come il possibile erede di Osimhen, ma la fitta concorrenza spinge ora il Napoli ad accelerare i tempi e prenderlo in anticipo. Al patron dei partenopei lo ha consigliato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022): il presidente Deintensifica i contatti con ilper due calciatori deiDopo la cessione di Koulibaly al, ilpotrebbe anche attingere daiper rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente Deavrebbe intensificato i contatti la neo dirigenza americana per portare in azzurro Armando Broja e Kepa Arrizabalaga. L’attaccante è un pupillo di ADL ed era stato individuato come il possibile erede di Osimhen, ma la fitta concorrenza spinge ora iladre i tempi e prenderlo in anticipo. Al patron dei partenopei lo ha consigliato ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Nessuna decisione definitiva per #Dybala: @OfficialASRoma e @sscnapoli le possibilità più concrete - DiMarzio : .@sscnapoli: continua il pressing per #Diallo del @PSG_inside e #KimMinJae del @Fenerbahce per il post #Koulibaly… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz a Parigi per #Diallo - CalcioNews24 : Il #Napoli spinge per due calciatori del #Chelsea - AndreaInterNews : Con #Petagna al Monza si sblocca #Dzeko vice-Osimhen al Napoli? Ne parliamo stasera anzi domani alle 23. #calciomercato -