' Violentata fuori dalla discoteca' A 17 anni denuncia stupro di gruppo - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

di Marcello Iezzi SAN BENEDETTO (Ascoli) Una ragazzina di 17 anni ha denunciato di essere stata stuprata da un gruppo di cinque o sei coetanei dopo una nottata trascorsa insieme al fidanzato in una ...La bambina di 10 anni "è stata costretta ad andaredal suo Stato, fino all'Indiana, per ... " Dieci anni,, incinta di sei settimane, traumatizzata, è stata costretta a viaggiare in un ... "Violentata fuori dalla discoteca" A 17 anni denuncia stupro di gruppo La ragazza ha raccontato che era con il fidanzato quando dal buio è comparso il branco: "Erano in 5-6". Al pronto soccorso riscontrati i segni degli abusi. La polizia passa al setaccio le telecamere d ...I fatti a Porto d’Ascoli nella notte tra mercoledì e giovedì: la 17enne ha raccontato di essersi appartata con il fidanzato, poi all’improvviso l’arrivo di 5 o 6 coetanei e le violenze. Indaga la poli ...