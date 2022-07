Umberto Tozzi domenica 17 luglio a Grado

(Di sabato 16 luglio 2022) Prosegue il calendario delFestival – Ospiti d’Autore, rassegna che porta sulla splendida Diga Nazario Sauro dell’Isola del Sole i grandi nomi della musica italiana. Fra gli eventi di punta della 10^ edizione c’è quello che vedrà protagonista domani,17, uno dei cantautori più amati della musica italiana di sempre,. Al’artista porterà, accompagnato dalla sua band, l’unica data in Friuli Venezia Giulia del tour “Gloria Forever”, nel quale presenta tutti i grandi successi di oltre 50 anni di carriera. Porte aperte alle 20.00 con inizio della musica previsto alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it .ha venduto nel mondo più di 80 milioni di dischi. Inizia a farsi conoscere come autore ...

Pubblicità

BeachPapeete : @LoredaconLory @sisifo080 @OfficialTozzi colto Mario Tozzi? è più colto Umberto con la mano che lavora piano... - LucaGianni11 : @Giorgiolaporta @OfficialTozzi Va be ma parliamo di Mario tozzi. Se mettessero Umberto come divulgatore su RAI 3 a… - il_piccolo : Domenica a Grado Festival arriva Umberto Tozzi - effe_news : UMBERTO TOZZI accende il GRADO FESTIVAL OSPITI D’AUTORE - ehihaveaniceday : Alexa play ti amo di Umberto Tozzi -

Il Piccolo

... RHOVE, RKOMI, ROCCO HUNT e ELETTRA LAMBORGHINI e LOLA INDIGO, ROVERE e CHIAMAMIFARO, SAM RYDER, SANGIOVANNI, SILVIA SALEMI, SISSI, TANANAI, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO,, VALENTINA ...Ha collaborato con Angela Parisi (corista di Adriano Celentano, Ron, Zucchero), con Anna Stella Camporeale (corista di Andrea Mingardi,, Gianna Nannini, Loredana Bertè) e per quasi vent'... Domenica a Grado Festival arriva Umberto Tozzi Prosegue il calendario del Grado Festival – Ospiti d’Autore, rassegna che porta sulla splendida Diga Nazario Sauro dell’Isola del Sole i grandi nomi della musica italiana. Fra gli eventi di punta dell ...Ha accostato la sua auto forse per un guasto e si è incamminato in cerca di aiuto. Un mezzo pesante lo ha investito senza lasciargli scampo ...