Inter-Monaco: assenti Skriniar, Pinamonti e Sanchez. La partenza VIDEO (Di sabato 16 luglio 2022) L'Inter gioca in amichevole contro il Monaco stasera, con calcio d'inizio alle ore 20.30 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. La squadra... Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) L'gioca in amichevole contro ilstasera, con calcio d'inizio alle ore 20.30 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. La squadra...

Pubblicità

Inter : Allenamento dei nerazzurri alla vigilia dell'amichevole contro il Monaco ?? - MCriscitiello : La Curva saluta la squadra in partenza per Ferrara. Inter-Monaco live 20.30 sul canale 60 Dtt. Sportitalia… - OnorioFerraro : ???? L’#Inter parte per Ferrara in vista del match di questa sera contro il #Monaco: assente anche #Sanchez oltre al… - LOrenzO_mtq : RT @neroazzurrinews: MATCHDAY? Fc Inter vs As Monaco ??| Sportitalia ???| Stadio Paolo Meazza ??| 20:30 FORZA #INTER ???? - modazza85 : RT @MCriscitiello: La Curva saluta la squadra in partenza per Ferrara. Inter-Monaco live 20.30 sul canale 60 Dtt. Sportitalia @tvdellosport… -