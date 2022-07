Ladispoli | pescatore subacqueo disperso in mare | ritrovata solo la sua imbarcazione

(Di venerdì 15 luglio 2022) Lo stanno cercando da ore, ma di lui non ci sono tracce. La Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Civitavecchia è alla ricerca di unsportivo che risultainun’vuota Oggi è stata infatti, a Palo Laziale, nel Comune di, un’senza nessuno a bordo. La Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Civitavecchia, dopo essere risalita al titolare, un settantenne, ha immediatamente avviato le ricerche dell’uomo. Le ricerche Le ricerche si sono concentrate al largo della località Torre Flavia (nei pressi delle cosiddette Secche di Flavia), dove il sub solitamente si reca a pesca. Con il coordinamento della Sala Operativa del Centro di soccorso regionale ...

