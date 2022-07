Cisterna, la siccità non ferma i vandali: fontane e irrigatori distrutti con gravi perdite per tutta la notte (Di venerdì 15 luglio 2022) Cisterna. Il caldo e le temperature roventi impazzano in tutta Italia, ma i vandali non si curano di certo di tali problematiche ”comuni”, altrimenti non sarebbero tali. Mentre in tutta Italia si registra un allarme siccità, la Regione Lazio dichiara lo stato di calamità naturale e il sindaco Valentino Mantini a Cisterna invita al risparmio idrico con un’ordinanza che vieta lo spreco di acqua potabile, c’è chi ha preso di mira gli irrigatori dei giardini e fontanelle. Le segnalazioni delle scorse settimane a Cisterna Tantissime le segnalazioni giunte nelle ultime settimane, a seguito delle quali gli addetti dell’ufficio tecnico comunale hanno provveduto a una serie di interventi di riparazione rilevatisi numerosi rispetto alla normale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022). Il caldo e le temperature roventi impazzano inItalia, ma inon si curano di certo di tali problematiche ”comuni”, altrimenti non sarebbero tali. Mentre inItalia si registra un allarme, la Regione Lazio dichiara lo stato di calamità naturale e il sindaco Valentino Mantini ainvita al risparmio idrico con un’ordinanza che vieta lo spreco di acqua potabile, c’è chi ha preso di mira glidei giardini elle. Le segnalazioni delle scorse settimane aTantissime le segnalazioni giunte nelle ultime settimane, a seguito delle quali gli addetti dell’ufficio tecnico comunale hanno provveduto a una serie di interventi di riparazione rilevatisi numerosi rispetto alla normale ...

