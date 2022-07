Pubblicità

sportli26181512 : Cicinho stronca #Vidal al Flamengo: 'Farà una vita da spiaggia': L'ex terzino della Roma critica l'arrivo dell'ex c… - zazoomblog : Cicinho stronca Vidal al Flamengo: 'Per amore? Macché viene a godersi la pensione' - #Cicinho #stronca… - cmdotcom : #Cicinho stronca #Vidal al #Flamengo: 'Per amore? Macché, viene a godersi la pensione' -

L'annuncio di Arturo Vidal come nuovo centrocampista del Flamengo non è affatto piaciuto a, ex esterno brasiliano con un passato in Italia , alla Roma . In un'intervista al podcast ' Reis da Resenha ' l'ex giocatore ha criticato aspramente il rinforzo dei rubronegro: " È venuto a ...Commenta per primo L'ex terzino della Roma, intervistato da UOL , ha commentato l'arrivo di Arturo Vidal al Flamengo con toni abbastanza disillusi: 'Vidal è un ottimo giocatore, ma al Flamengo non diventerà niente. Ha postato un video ...L'esterno offensivo franco-algerino resterà in forza ai Citizens per almeno le prossime tre stagioni Per 'Le Parisien' il centrocampista portoghese del Lille e l'attaccante Ekitike in arrivo dal Reims ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...