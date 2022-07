Cesc Fàbregas punta a giocare in Serie B (Di venerdì 15 luglio 2022) Calcio italiano: 15/07/2022 alle 00:37 est Secondo il giornalista italiano ‘Di Marzio’, il centrocampista di Arenys potrebbe firmare per il Como in Seconda Divisione Cesc Fàbregas ha terminato il suo contratto con il Monaco ed è alla ricerca di un nuovo club Cesc Fàbregas potrebbe avere il suo futuro in Italia. Secondo il giornalista Gianluca di Marzio, il centrocampista dell’Arenys entrerà a far parte del progetto Como, club che attualmente milita in Serie B. Le giovanili del Barça raggiungeranno la Seconda Divisione italiana dopo aver terminato il contratto con il Monaco il 30 giugno. Si è parlato molto del suo futuro nelle ultime settimane. Indicava gli Stati Uniti o se ne era addirittura parlato una possibile firma da parte dell’Unión Deportiva Las ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 15 luglio 2022) Calcio italiano: 15/07/2022 alle 00:37 est Secondo il giornalista italiano ‘Di Marzio’, il centrocampista di Arenys potrebbe firmare per il Como in Seconda Divisioneha terminato il suo contratto con il Monaco ed è alla ricerca di un nuovo clubpotrebbe avere il suo futuro in Italia. Secondo il giornalista Gianluca di Marzio, il centrocampista dell’Arenys entrerà a far parte del progetto Como, club che attualmente milita inB. Le giovanili del Barça raggiungeranno la Seconda Divisione italiana dopo aver terminato il contratto con il Monaco il 30 giugno. Si è parlato molto del suo futuro nelle ultime settimane. Indicava gli Stati Uniti o se ne era addirittura parlato una possibile firma da parte dell’Unión Deportiva Las ...

Di Marzio: 'Cesc Fabregas, biennale con il Como' Attualmente svincolato, Cesc Fabregas ha giocato con alcuni dei più grandi club europei: Barcellona, Arsenal, Chelsea e il Monaco. Sebbene corteggiato nel suo Paese dal Las Palmas , ora avrebbe dato ...