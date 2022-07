Alba Parietti sulla morte di Ivana Trump legata a quella di Rossano: “Un dolore immenso per lei” (Di venerdì 15 luglio 2022) La morte di Ivana Trump ha lasciato tutti senza parole, anche chi l’aveva incontrata solo poche ore prima. E’ andata via nove mesi dopo la ancora più tragica morte di Rossano Rubicondi, perché lui era molto più giovane e malato. Alba Parietti ha un pensiero nella testa, lo scrive, tira fuori ciò che pensa della morte di Ivana Trump, immagina il suo dolore. Non erano amiche ma Alba Parietti era molto legata a Rossano e conosceva l’amore profondo che Ivana aveva per lui. Ivana Trumo è stata tra le poche persone a restare accanto all’ex marito durane la sua lotta contro un melanoma. “Sono devastata” disse ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 luglio 2022) Ladiha lasciato tutti senza parole, anche chi l’aveva incontrata solo poche ore prima. E’ andata via nove mesi dopo la ancora più tragicadiRubicondi, perché lui era molto più giovane e malato.ha un pensiero nella testa, lo scrive, tira fuori ciò che pensa delladi, immagina il suo. Non erano amiche maera moltoe conosceva l’amore profondo cheaveva per lui.Trumo è stata tra le poche persone a restare accanto all’ex marito durane la sua lotta contro un melanoma. “Sono devastata” disse ...

Pubblicità

mazzarellantoni : RT @Affaritaliani: Alba Parietti mette in mostra il suo 'monumento nazionale' - FOTO - Affaritaliani : Alba Parietti mette in mostra il suo 'monumento nazionale' - FOTO - rossellarasulo : Il nuovo numero di GENTE è in edicola con le interviste a Carmen Di Pietro, Iva Zanicchi, Enrica Bonaccorti, Cristi… - dax02120528 : RT @carmelodipaola: Fra tanti angoscianti quesiti, uno rimbomba ancora nelle mie orecchie: 'ma il PIL chi lo paga?' (cit.: Alba Parietti) - infoitcultura : Alba Parietti, il lutto è straziante | Colpa di una tragica notizia -