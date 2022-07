Tim Summer Hits 2022, dove vedere le repliche in tv: scaletta e date (Di giovedì 14 luglio 2022) Ci siamo: questa sera su Rai 2 andrà in onda, in prima serata, la terza puntata dello show musicale dell’estate, il Tim Summer Hits. Alla conduzione Stefano De Martino e Andrea Delogu, dietro lo sfondo della meravigliosa Rimini. Ma dove vedere le repliche? E quante puntate sono? Quante puntate sono? Le puntate del Tim Summer Hits, salvo cambiamenti del palinsesto, sono 7, sempre su Rai 2 (6 appuntamenti inediti e una puntata con il ‘meglio di’. Le prime tre hanno come sfondo Roma (le puntate sono state registrate), le altre invece verranno trasmesse da Rimini. dove seguire il Tim Summer Hits in diretta (e in differita) Le puntate del Tim Summer Hits andranno in onda su Rai 2, ma si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 luglio 2022) Ci siamo: questa sera su Rai 2 andrà in onda, in prima serata, la terza puntata dello show musicale dell’estate, il Tim. Alla conduzione Stefano De Martino e Andrea Delogu, dietro lo sfondo della meravigliosa Rimini. Male? E quante puntate sono? Quante puntate sono? Le puntate del Tim, salvo cambiamenti del palinsesto, sono 7, sempre su Rai 2 (6 appuntamenti inediti e una puntata con il ‘meglio di’. Le prime tre hanno come sfondo Roma (le puntate sono state registrate), le altre invece verranno trasmesse da Rimini.seguire il Timin diretta (e in differita) Le puntate del Timandranno in onda su Rai 2, ma si ...

Pubblicità

RaiRadio2 : 'Ho il tour a ottobre, finito il tour… pausa.' @sangiovann1 con @emastokholma nel backstage esclusivo di… - RaiRadio2 : .@AmorosoOF con @emastokholma nel backstage esclusivo di #RaiRadio2 per il #TIMSummerHits! L'intervista integral… - RaiRadio2 : 'Sono molto deluso, si è sposato mio fratello e il DJ non ha messo il nostro pezzo!' @BABYKMUSIC e @mikasounds con… - UmbriaVivo : Stasera 14 luglio a tutta musica da Rimini con “TIM Summer Hits” - duketepamundur : Scusate ma è oggi che va in onda QUELLA puntata di Tim summer hits? -