Draghi in Cdm | La maggioranza non c' è più Il discorso davanti ai suoi ministri

(Di giovedì 14 luglio 2022) Buonasera a tutti, Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal ...

Buonasera a tutti, Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal ...Un fotomontaggio con il volto di Fabiana Dadone al posto di quello della contestatrice che il 15 aprile 2015 saltò sulla scrivania di una conferenza stampa di Mario, allora presidente della Bce, gettandogli addosso una busta di coriandoli: rimbalza dal web sulle chat dei parlamentari, in particolare quelli del M5s, l'immagine pubblicata sui social da Ergys ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni del premier Mario Draghi e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento.Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista poli ...