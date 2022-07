Crisi di governo, dove può portare una risposta istituzionale corretta (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – La Crisi aperta dal mancato voto dei Cinquestelle sulla fiducia al Dl Aiuti è stata formalizzata dalle dimissioni del premier Mario Draghi. Poi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni e rimandato l’esecutivo alle Camere, mercoledì prossimo. Ogni passaggio di una giornata delicatissima è stato scandito secondo una corretta risposta istituzionale. Un percorso voluto dal Quirinale, e concordato con Palazzo Chigi, con l’obiettivo di non concedere spazio a soluzioni ‘emotive’, o ‘estemporanee’, non completamente in linea con quanto previsto dalla Costituzione. La Crisi, tutta politica, non è nata tecnicamente da un atto parlamentare, perché il governo ha incassato la fiducia sul provvedimento e, da un punto di vista teorico, sarebbe potuto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Laaperta dal mancato voto dei Cinquestelle sulla fiducia al Dl Aiuti è stata formalizzata dalle dimissioni del premier Mario Draghi. Poi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni e rimandato l’esecutivo alle Camere, mercoledì prossimo. Ogni passaggio di una giornata delicatissima è stato scandito secondo una. Un percorso voluto dal Quirinale, e concordato con Palazzo Chigi, con l’obiettivo di non concedere spazio a soluzioni ‘emotive’, o ‘estemporanee’, non completamente in linea con quanto previsto dalla Costituzione. La, tutta politica, non è nata tecnicamente da un atto parlamentare, perché ilha incassato la fiducia sul provvedimento e, da un punto di vista teorico, sarebbe potuto ...

