Conte convoca il Consiglio nazionale, M5s compatto: "Risposte vere o niente voti" (Di giovedì 14 luglio 2022) Giuseppe Conte convoca il Consiglio nazionale del M5s dopo le dimissioni annunciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi e poi respinte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È stata una giornata difficilissima per il governo con il Movimento che ha tirato dritto sordo al richiamo alla responsabilità arrivato dagli alleati del campo largo, e non solo. Ha scelto la strada della compattezza, imboccando deciso la strada tracciata dal presidente Giuseppe Conte, e sostenuta anche dal garante Beppe Grillo. Nessun passo indietro, nessun ripensamento, nessun voto 5S in Senato sulla fiducia posta dal governo sul dl Aiuti. “Chiediamo di rispettare un programma definito all'inizio: transizione ecologica e urgenza della questione sociale che adesso è esplosa. O si hanno ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Giuseppeildel M5s dopo le dimissioni annunciate dal presidente delMario Draghi e poi respinte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È stata una giornata difficilissima per il governo con il Movimento che ha tirato dritto sordo al richiamo alla responsabilità arrivato dagli alleati del campo largo, e non solo. Ha scelto la strada della compattezza, imboccando deciso la strada tracciata dal presidente Giuseppe, e sostenuta anche dal garante Beppe Grillo. Nessun passo indietro, nessun ripensamento, nessun voto 5S in Senato sulla fiducia posta dal governo sul dl Aiuti. “Chiediamo di rispettare un programma definito all'inizio: transizione ecologica e urgenza della questione sociale che adesso è esplosa. O si hanno ...

Pubblicità

SoniaLaVera : RT @tempoweb: #Conte convoca il Consiglio nazionale #M5s compatto: 'Risposte vere o niente voti' #crisidigoverno #14luglio - EnricoAntonio68 : RT @tempoweb: #Conte convoca il Consiglio nazionale #M5s compatto: 'Risposte vere o niente voti' #crisidigoverno #14luglio - tempoweb : #Conte convoca il Consiglio nazionale #M5s compatto: 'Risposte vere o niente voti' #crisidigoverno #14luglio… - BrunoTrillini : RT @PietroSalvatori: Conte convoca per stasera il Consiglio Nazionale M5s In considerazione dei precedenti, si stima che la riunione duri… - EnricoFaraboll1 : Non mollano! Mattarella rigetta le dimissioni e Conte convoca il consiglio nazionale. Tutto da rifare… -