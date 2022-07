LIVE World Games 2022 in DIRETTA: comincia la fase preliminare dell’arco nudo con Noziglia e Seimandi. A breve Depetris nelle bocce, in serata occhi puntati sulla ginnastica ritmica (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 16:53 TIRO CON L’ARCO – Quando sono state scoccate 15 frecce Cinzia Noziglia risale in seconda posizione con lo score di 65. 16:49 bocce – Si completa il quadro per quel che riguarda le gare di qualificazione del doppio della petanque femminile. Cambogia batte Danimarca per 13-5. Tra poco meno di mezz’ora tocca a Marika Depetris nelle qualificazioni del volo di precisione. 16:47 BEACH HANDBALL – Al termine del primo periodo la Germania è in vantaggio per 1-0 sull’Australia. Stesso risultato per l’Argentina contro la Norvegia. Siamo nei preliminari del torneo femminile. 16:44 bocce – Arrivano altri risultati per quel che riguarda il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 16:53 TIRO CON L’ARCO – Quando sono state scoccate 15 frecce Cinziarisale in seconda posizione con lo score di 65. 16:49– Si completa il quadro per quel che riguarda le gare di qualificazione del doppio della petanque femminile. Cambogia batte Danimarca per 13-5. Tra poco meno di mezz’ora tocca a Marikaqualificazioni del volo di precisione. 16:47 BEACH HANDBALL – Al termine del primo periodo la Germania è in vantaggio per 1-0 sull’Australia. Stesso risultato per l’Argentina contro la Norvegia. Siamo nei preliminari del torneo femminile. 16:44– Arrivano altri risultati per quel che riguarda il ...

