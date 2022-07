Governo: ok Draghi a nomina consiglio sorveglianza Human Technopole (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Il presidente del consiglio, Mario Draghi, ha firmato il decreto di nomina del presidente e di cinque componenti del consiglio di sorveglianza della Fondazione Human Technopole. I nuovi membri, che resteranno in carica per quattro anni, sono Gianmario Verona, nelle vesti di presidente; Serena Sileoni, Marcella Panucci, Francesca Pasinelli, Giuseppe Ippolito, Maura Francese. Inoltre, precisano fonti di Palazzo Chigi, rimane fermo l'incarico componente attribuito al dott. Biagio Mazzotta lo scorso 30 settembre. La Fondazione è impegnata nella creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Il presidente del, Mario, ha firmato il decreto didel presidente e di cinque componenti deldidella Fondazione. I nuovi membri, che resteranno in carica per quattro anni, sono Gianmario Verona, nelle vesti di presidente; Serena Sileoni, Marcella Panucci, Francesca Pasinelli, Giuseppe Ippolito, Maura Francese. Inoltre, precisano fonti di Palazzo Chigi, rimane fermo l'incarico componente attribuito al dott. Biagio Mazzotta lo scorso 30 settembre. La Fondazione è impegnata nella creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle ...

