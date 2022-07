Betis | sulle tracce di Aouar

Pubblicità

sportli26181512 : Dalla Spagna: Milan e Roma su Fekir: Nome nuovo per Milan e Roma: secondo la stampa spagnola, i due club sono sulle… - GoalItalia : Milan e Roma sulle tracce di Nabil Fekir: il Betis chiede 35 milioni per dare il via libera alla cessione ?? ???? [??… -

Goal.com

Per la trequarti è circolato anche il nome di Nabil Fekir del, per cui si sarebbe mosso in ... molto dipenderà dalle cessioni e Pinto per questo è volato a Torino per provare ad accelerare...Credo che resterà in Spagna, so che lo vuole ildove c'è l'allenatore che lo lanciò nel ... se vuoi essere sempre aggiornatoultime notizie Milan e Roma sulle tracce di Fekir: il Betis chiede 35 milioni Il suo contratto scade a giugno 2026, dunque il Real Betis non ha necessità di vendere Calciomercato Milan, nuovo obiettivo dalla Spagna. Secondo quanto rivelato da Goal.com, c’è un nuovo nome… Leggi ...Oggi Alexis Sanchez tornerà al Suning Training Centre per riprendere a lavorare con l'Inter. Un rientro che potrebbe durare poco, considerando che l'attaccante cileno non ...