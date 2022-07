Vacanza ad agosto e settembre 2022: ecco alcuni consigli (Di lunedì 11 luglio 2022) Per l’estate 2022 Sardegna, Puglia e Basilicata tra mare e cultura, Portogallo on the road o Medio Oriente “fuori stagione La voglia di viaggiare degli italiani è tornata ai massimi livelli. Lo sa bene chi sta cercando con difficoltà di prenotare ora le vacanze e lo confermano gli operatori turistici, spesso costretti a rispondere che le mete più richieste sono sold out. A confermarlo è Marco Ferrini, responsabile commerciale di CartOrange, la più grande azienda italiana di Consulenti di viaggio: «Per questa prima parte dell’estate c’è stato un boom delle isole, a lungo come a medio raggio. Oceano Indiano, Polinesia francese, ma anche Baleari e tutte le isole greche sono destinazioni dove è ormai quasi impossibile trovare posto. Lo stesso per Islanda e Norvegia, attualmente impraticabili. Gli operatori sono chiamati a far fronte a una situazione complessa: le ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 11 luglio 2022) Per l’estateSardegna, Puglia e Basilicata tra mare e cultura, Portogallo on the road o Medio Oriente “fuori stagione La voglia di viaggiare degli italiani è tornata ai massimi livelli. Lo sa bene chi sta cercando con difficoltà di prenotare ora le vacanze e lo confermano gli operatori turistici, spesso costretti a rispondere che le mete più richieste sono sold out. A confermarlo è Marco Ferrini, responsabile commerciale di CartOrange, la più grande azienda italiana di Consulenti di viaggio: «Per questa prima parte dell’estate c’è stato un boom delle isole, a lungo come a medio raggio. Oceano Indiano, Polinesia francese, ma anche Baleari e tutte le isole greche sono destinazioni dove è ormai quasi impossibile trovare posto. Lo stesso per Islanda e Norvegia, attualmente impraticabili. Gli operatori sono chiamati a far fronte a una situazione complessa: le ...

