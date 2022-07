Pagamenti Inps luglio 2022: le date di bonus, Naspi, Rdc, Assegno unico (Di lunedì 11 luglio 2022) I conguagli 730 in arrivo e la campagna per il pagamento del bonus 200 euro che entra nel vivo preannunciano un’estate calda e ricca di novità in tema di Pagamenti Inps a partire dal mese di luglio 2022. L’uscita graduale dall’emergenza COVID-19 ha lasciato alle spalle una serie di prestazioni come il Congedo straordinario per i figli e il bonus babysitter, eredità di un tempo che, speriamo, non si riproponga. Come accaduto negli anni della pandemia, continuano tuttavia ad essere riconosciute le prestazioni “classiche” rappresentate da pensioni, Reddito e Pensione di Cittadinanza, Naspi e DIS-COLL. Senza dimenticare l’Assegno unico Universale, new entry del 2022, che ha mandato in soffitta detrazioni per figli a carico ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 11 luglio 2022) I conguagli 730 in arrivo e la campagna per il pagamento del200 euro che entra nel vivo preannunciano un’estate calda e ricca di novità in tema dia partire dal mese di. L’uscita graduale dall’emergenza COVID-19 ha lasciato alle spalle una serie di prestazioni come il Congedo straordinario per i figli e ilbabysitter, eredità di un tempo che, speriamo, non si riproponga. Come accaduto negli anni della pandemia, continuano tuttavia ad essere riconosciute le prestazioni “classiche” rappresentate da pensioni, Reddito e Pensione di Cittadinanza,e DIS-COLL. Senza dimenticare l’Universale, new entry del, che ha mandato in soffitta detrazioni per figli a carico ...

