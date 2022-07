LIVE World Games 2022 in DIRETTA: tre argenti e tre bronzi dal salvamento, due bronzi dal pattinaggio su strada (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.35 salvamento – Al via la finale 200 metri super salvamento donne: Van de Plas (Belgio), Julien (Francia), Payola Anglada (Spagna), Lanzilotti (Italia), Meschiari (Italia), Rousseau (Francia), Rodriguez De La Sierra (Spagna), Gebhardt (Germania). 01.31 salvamento – Nelle ultime due gare del programma saranno impegnati Paola Lanzilotti, Silvia Meschiari, Francesco Ippolito e Federico Gilardi. 01.26 salvamento – Arriva dunque la sesta medaglia per l’Italia da questo sport in questa giornata, l’ottava con i due bronzi arrivati dal pattinaggio su strada, ora le cerimonie di premiazione poi dalle 01.35 (le 18.35 locali) le ultime due finali della giornata (200 metri super ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.35– Al via la finale 200 metri superdonne: Van de Plas (Belgio), Julien (Francia), Payola Anglada (Spagna), Lanzilotti (Italia), Meschiari (Italia), Rousseau (Francia), Rodriguez De La Sierra (Spagna), Gebhardt (Germania). 01.31– Nelle ultime due gare del programma saranno impegnati Paola Lanzilotti, Silvia Meschiari, Francesco Ippolito e Federico Gilardi. 01.26– Arriva dunque la sesta medaglia per l’Italia da questo sport in questa giornata, l’ottava con i duearrivati dalsu, ora le cerimonie di premiazione poi dalle 01.35 (le 18.35 locali) le ultime due finali della giornata (200 metri super ...

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: un argento e due bronzi dal salvamento due bronzi dal pattinaggio su strada -… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: un argento e due bronzi dal salvamento due bronzi dal pattinaggio su strada -… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: bronzi di Varani e Marsili nel pattinaggio su strada attesa per il lifesaving -… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: bronzi di Varani e Marsili nel pattinaggio su strada Italia dell’hockey in linea… -