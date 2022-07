I CODICI QR POSSONO ESSERE MOLTO PERICOLOSI (Di lunedì 11 luglio 2022) A richiesta di molti riproponiamo due articoli che mostrano la PERICOLOSItà dei CODICI QR. Consigliamo la lettura. La truffa dei CODICI QR : come funziona e come proteggersi I CODICI QR ormai si trovano ovunque: sui vasetti di yogurt, alle mostre nei musei, sulle bollette o sui biglietti della lotteria. Li usiamo per aprire siti web, scaricare applicazioni, raccogliere punti per programmi fedeltà, effettuare pagamenti o fare un bonifico e anche per mandare denaro in beneficenza. Questa tecnologia, accessibile e pratica, è una comodità per molte persone tra cui, come sempre, i criminali informatici, che hanno già architettato una serie di truffe che sfruttano i CODICI QR. Ecco cosa potrebbe andare storto con questi onnipresenti quadratini bianchi e neri e come potete usarli senza timore. Cosa sono i ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 11 luglio 2022) A richiesta di molti riproponiamo due articoli che mostrano latà deiQR. Consigliamo la lettura. La truffa deiQR : come funziona e come proteggersi IQR ormai si trovano ovunque: sui vasetti di yogurt, alle mostre nei musei, sulle bollette o sui biglietti della lotteria. Li usiamo per aprire siti web, scaricare applicazioni, raccogliere punti per programmi fedeltà, effettuare pagamenti o fare un bonifico e anche per mandare denaro in beneficenza. Questa tecnologia, accessibile e pratica, è una comodità per molte persone tra cui, come sempre, i criminali informatici, che hanno già architettato una serie di truffe che sfruttano iQR. Ecco cosa potrebbe andare storto con questi onnipresenti quadratini bianchi e neri e come potete usarli senza timore. Cosa sono i ...

enricoudini : @marioadinolfi Autenticazione a due fattori. Coi codici di accesso che arrivano sul tuo numero di telefono nessuno… - AleCalabrese4 : @Esercito Apostolo Generale D'Annunzio, i codici per bloccare i missili Cinesi che possono arrivare in Italia: LCXZ… - AleCalabrese4 : @Esercito Apostolo Generale D'Annunzio, i codici di blocco dei missili Russi che possono arrivare in Italia: TX1FZ… - GraRulli : Sono stufa di codici e note aifa e piani terapeutici. La maggior parte del mio tempo lo passo a discutere con i paz… - sorridimalik : @mamarti_ @sangiovann1 Stai attenta che hai pubblicato tutti i codici del biglietto, con uno screen possono rubartelo! -