... in particolare sugli stoccaggi di", dice, intervenendo da remoto a un webinar di Enea sul risparmio energetico nel settore residenziale. La Russia riduce già di un terzo le forniture ...La scorsa settimana il ministro per la transizione ecologicain una intervista aveva affermato che nel settore "ogni anno dobbiamo accumulare più di 10 miliardi di metri cubiper l'... Gas, Cingolani: questo inverno più delicato. «Servono stoccaggi pieni» "Questo inverno è quello un pochino più delicato, dobbiamo avere gli stoccaggi pieni il prima possibile per non andare in carenza nei primi mesi dell'inverno" ha dichiarato il ministro Roberto Cingola ...Il timore di un taglio completo dei rifornimenti del gas russo cresce in tutta Europa e in particolare in Germania, dove si immagina che il prossimo inverno sarà "freddo, buio e caro", come ha titolat ...