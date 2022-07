Dl Aiuti, Conte non si pente: «La decisione di non votare? Questione di coerenza e linearità» (Di lunedì 11 luglio 2022) «Era una decisione già chiara, perché c’è una Questione di merito per noi importante che avevamo anticipato. C’è una Questione di coerenza e linearità, quindi nulla di nuovo». Così Giuseppe Conte ha parlato della scelta del M5s di non votare oggi alla Camera il decreto legge Aiuti: «Era stato anche anticipato, è tutto chiaro», ha aggiunto il leader pentastellato arrivando alla sede del Movimento. Conte poi non ha risposto su quello che accadrà al voto sul decreto Aiuti al Senato e sulla verifica di maggioranza chiesta da Forza Italia e Lega. «Se il Movimento 5 stelle non dovesse votare la fiducia (al Senato) si rischia la crisi. Questo non va bene, per questo abbiamo chiesto una verifica», ha detto ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) «Era unagià chiara, perché c’è unadi merito per noi importante che avevamo anticipato. C’è unadi, quindi nulla di nuovo». Così Giuseppeha parlato della scelta del M5s di nonoggi alla Camera il decreto legge: «Era stato anche anticipato, è tutto chiaro», ha aggiunto il leader pentastellato arrivando alla sede del Movimento.poi non ha risposto su quello che accadrà al voto sul decretoal Senato e sulla verifica di maggioranza chiesta da Forza Italia e Lega. «Se il Movimento 5 stelle non dovessela fiducia (al Senato) si rischia la crisi. Questo non va bene, per questo abbiamo chiesto una verifica», ha detto ...

