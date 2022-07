Gazzetta – Lazio portieri: Maximiano e Provedel per Sarri (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-09 22:15:47Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: Il portoghese arriva in prestito dal Granada, per Provedel lo Spezia riceverà 4 milioni. Ora per i biancocelesti resta da chiudere l’operazione Romagnoli Non poteva durare a lungo, l’assenza dei due portieri nella rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Una necessità che era stata chiaramente manifestata dall’allenatore, accontentato in queste ore. La Lazio infatti ha praticamente chiuso una doppia operazione per portare in biancoceleste Luis Maximiano del Granada e Ivan Provedel dello Spezia. Per quanto riguarda il portoghese classe 1999, arriverà con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 6; al club spagnolo, ... Leggi su justcalcio (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-09 22:15:47Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: Il portoghese arriva in prestito dal Granada, perlo Spezia riceverà 4 milioni. Ora per i biancocelesti resta da chiudere l’operazione Romagnoli Non poteva durare a lungo, l’assenza dei duenella rosa a disposizione di Maurizio. Una necessità che era stata chiaramente manifestata dall’allenatore, accontentato in queste ore. Lainfatti ha praticamente chiuso una doppia operazione per portare in biancoceleste Luisdel Granada e Ivandello Spezia. Per quanto riguarda il portoghese classe 1999, arriverà con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 6; al club spagnolo, ...

