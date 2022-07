Nel crollo sulla Marmolada sono morte in tutto 11 persone (Di sabato 9 luglio 2022) Sabato è stato confermato che nel crollo di un’enorme porzione di ghiacciaio avvenuto il 3 luglio sulla Marmolada sono morte in tutto 11 persone. Alcune persone sono state identificate grazie alle analisi del DNA fatte su alcuni resti trovati dai soccorritori. Leggi su ilpost (Di sabato 9 luglio 2022) Sabato è stato confermato che neldi un’enorme porzione di ghiacciaio avvenuto il 3 luglioin11. Alcunestate identificate grazie alle analisi del DNA fatte su alcuni resti trovati dai soccorritori.

