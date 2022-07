F1, la lotta insensata tra Charles Leclerc e Carlos Sainz: lo spagnolo attacca, Ferrari deve farsi sentire (Di sabato 9 luglio 2022) Nella giornata di ieri, in sede di presentazione della Sprint, avevamo scritto su queste stesse pagine come uno dei tre fattori determinanti per consentire a Charles Leclerc di arginare Max Verstappen avrebbe dovuto essere l’assenza di fuoco amico, ovverosia il fatto che il monegasco potesse concentrarsi sulla Red Bull davanti a sé, senza preoccuparsi dell’altra Ferrari alle sue spalle. Puntualmente, invece, il friendly fire di Carlos Sainz ha “danneggiato” il ventiquattrenne del Principato, poiché l’iberico ha più volte attaccato il compagno di squadra nelle prime fasi della mini-gara. Il risultato? Semplicemente far perdere tempo a Leclerc, perché dopo la scaramuccia Charles ha agilmente preso il sopravvento sulla vettura gemella. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Nella giornata di ieri, in sede di presentazione della Sprint, avevamo scritto su queste stesse pagine come uno dei tre fattori determinanti per condi arginare Max Verstappen avrebbe dovuto essere l’assenza di fuoco amico, ovverosia il fatto che il monegasco potesse concentrarsi sulla Red Bull davanti a sé, senza preoccuparsi dell’altraalle sue spalle. Puntualmente, invece, il friendly fire diha “danneggiato” il ventiquattrenne del Principato, poiché l’iberico ha più volteto il compagno di squadra nelle prime fasi della mini-gara. Il risultato? Semplicemente far perdere tempo a, perché dopo la scaramucciaha agilmente preso il sopravvento sulla vettura gemella. Il ...

