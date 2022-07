David Beckham: a Venezia con una donna | E non è Victoria… (Di sabato 9 luglio 2022) David Beckham ama molto il nostro Paese. E ci torna non appena può. Ma con quale donna? Si è ritirato ormai da quasi dieci anni. Ma è nei ricordi degli appassionati di calcio e nei pensieri (e che pensieri…) delle donne di tutto il mondo. Stiamo parlando di David Beckham, ex calciatore inglese, che ha scritto pagine indelebili sul rettangolo da gioco. Ma che da sempre è anche una icona sexy. David Beckham (web source)Oggi 46enne, si è ritirato nel 2013 dopo una stagione incolore nel Paris Saint Germain. Nella sua carriera, però, tanti successi con Manchester United (soprattutto), Real Madrid e Milan. Vanta anche 115 presenze e 17 reti nella nazionale inglese. E’ considerato uno dei tiratori di calci di punizione più precisi della storia. Nella sua carriera anche ... Leggi su newstv (Di sabato 9 luglio 2022)ama molto il nostro Paese. E ci torna non appena può. Ma con quale? Si è ritirato ormai da quasi dieci anni. Ma è nei ricordi degli appassionati di calcio e nei pensieri (e che pensieri…) delle donne di tutto il mondo. Stiamo parlando di, ex calciatore inglese, che ha scritto pagine indelebili sul rettangolo da gioco. Ma che da sempre è anche una icona sexy.(web source)Oggi 46enne, si è ritirato nel 2013 dopo una stagione incolore nel Paris Saint Germain. Nella sua carriera, però, tanti successi con Manchester United (soprattutto), Real Madrid e Milan. Vanta anche 115 presenze e 17 reti nella nazionale inglese. E’ considerato uno dei tiratori di calci di punizione più precisi della storia. Nella sua carriera anche ...

