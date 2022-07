A Roma è la notte dei Maneskin: in 70mila al 'Circo Massimo' tutti 'Zitti e buoni' (Di sabato 9 luglio 2022) "Noi Romani", ha scritto il sindaco Roberto Gualtieri in un intervento per "Leggo", "siamo orgogliosi ed entusiasti" per "la band di Monteverde, che sta facendo brillare Roma sul palcoscenico ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 9 luglio 2022) "Noini", ha scritto il sindaco Roberto Gualtieri in un intervento per "Leggo", "siamo orgogliosi ed entusiasti" per "la band di Monteverde, che sta facendo brillaresul palcoscenico ...

Pubblicità

oss_romano : #1luglio La cosa più brutta del vivere in strada? Per Luigi è la notte. Quando non esistono nascondigli sicuri. Nel… - giuantvil : RT @Comunardo: A Roma di notte succede letteralmente di tutto senza che nessuno intervenga. E’ così non da oggi, ma la situazione è sicuram… - dondogliocg : RT @Comunardo: A Roma di notte succede letteralmente di tutto senza che nessuno intervenga. E’ così non da oggi, ma la situazione è sicuram… - JackFra9 : RT @Comunardo: A Roma di notte succede letteralmente di tutto senza che nessuno intervenga. E’ così non da oggi, ma la situazione è sicuram… - DiovmaeC : RT @diarioromano: Decine di alberi caduti per il vento. La breve ma violenta tempesta di vento dell’altra notte ci ha ricordato l’importanz… -