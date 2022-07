M5S, Conte imprigionato nei suoi giochetti resta col cerino in mano: il voto sul Dl aiuti alimenta il caos (Di venerdì 8 luglio 2022) caos M5S, Conte col cerino in mano prende tempo. La fronda dei vice incombe sul voto al Senato. Show improvvisati e replicati a soggetto, penultimatum e rialzo della posta in gioco… “Venghino signori, venghino”, alla fiera del M5S, dove falchi e colombe volteggiano impazienti intorno a Conte, mentre in sottofondo i toni si alzano. Le voci si confondono. E le chat si infiammano. Quel che resta della galassia pentastellata è in pezzi e il leader movimentista fa fatica a raccogliere e incollare i cocci, ma ci prova. «Siamo con un piede fuori dal governo, non reggiamo il moccolo», prova a ripetere in una sorta di leitmotiv il presidente dei grillini. Intanto, però, nel Movimento incalza il malContento e cresce la fronda di chi vorrebbe ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 luglio 2022)M5S,colinprende tempo. La fronda dei vice incombe sulal Senato. Show improvvisati e replicati a soggetto, penultimatum e rialzo della posta in gioco… “Venghino signori, venghino”, alla fiera del M5S, dove falchi e colombe volteggiano impazienti intorno a, mentre in sottofondo i toni si alzano. Le voci si confondono. E le chat si infiam. Quel chedella galassia pentastellata è in pezzi e il leader movimentista fa fatica a raccogliere e incollare i cocci, ma ci prova. «Siamo con un piede fuori dal governo, non reggiamo il moccolo», prova a ripetere in una sorta di leitmotiv il presidente dei grillini. Intanto, però, nel Movimento incalza il malnto e cresce la fronda di chi vorrebbe ...

