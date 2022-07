Luis Alberto dal ritiro di Auronzo: «Il campo è pessimo, temiamo di infortunarci, lo abbiamo detto a Sarri» (Di venerdì 8 luglio 2022) La Lazio è in ritiro ad Auronzo di Cadore e Luis Alberto, in un’intervista a Lazio Style Channel, lancia l’allarme sulle condizioni del campo. «Siamo in difficoltà perché qui il campo è in pessime condizioni, abbiamo paura degli infortuni e questo non è il momento di farsi male. abbiamo parlato con il mister che è d’accordo, vediamo se riescono a sistemarlo. L’importante è lavorare, tra due o tre settimane cominceremo a vedere i risultati». Sempre sul ritiro: «Qua è un po’ più fresco, il clima è ottimo per il precampionato. Il mister ci sta facendo stancare. Sto bene, ho avuto un problema di pubalgia a fine campionato scorso ma ora sono arrivato al ritiro meglio di quanto pensassi. Mancano ancora dei compagni, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 luglio 2022) La Lazio è inaddi Cadore e, in un’intervista a Lazio Style Channel, lancia l’allarme sulle condizioni del. «Siamo in difficoltà perché qui ilè in pessime condizioni,paura degli infortuni e questo non è il momento di farsi male.parlato con il mister che è d’accordo, vediamo se riescono a sistemarlo. L’importante è lavorare, tra due o tre settimane cominceremo a vedere i risultati». Sempre sul: «Qua è un po’ più fresco, il clima è ottimo per il precampionato. Il mister ci sta facendo stancare. Sto bene, ho avuto un problema di pubalgia a fine campionato scorso ma ora sono arrivato almeglio di quanto pensassi. Mancano ancora dei compagni, ...

Pubblicità

mayoraltitolare : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, Luis Alberto: 'Siamo in difficoltà, il campo è in pessime condizioni. Lo abbiamo detto a Sarri' - Noibiancocelest : Lazio, Immobile e Luis Alberto fanno felici i tifosi presenti ad Auronzo di Cadore - aleasr_18 : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, Luis Alberto: 'Siamo in difficoltà, il campo è in pessime condizioni. Lo abbiamo detto a Sarri' - napolista : #LuisAlberto dal ritiro di Auronzo: «Il campo è pessimo, temiamo di infortunarci, lo abbiamo detto a #Sarri» A Laz… - TuttoMercatoWeb : Lazio, Luis Alberto: 'Siamo in difficoltà, il campo è in pessime condizioni. Lo abbiamo detto a Sarri' -