Wimbledon, allarme rientrato per Nadal: si allena regolarmente (Di giovedì 7 luglio 2022) LONDRA (INGHILTERRA) - Rafa Nadal stringe i denti e mette nel mirino la semifinale di Wimbledon contro Nick Kyrgios . Il fuoriclasse spagnolo, reduce da un problema muscolare all'addome riportato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 7 luglio 2022) LONDRA (INGHILTERRA) - Rafastringe i denti e mette nel mirino la semifinale dicontro Nick Kyrgios . Il fuoriclasse spagnolo, reduce da un problema muscolare all'addome riportato ...

Pubblicità

infoitsport : Wimbledon, allarme Nadal: 'Kyrgios? Non so se lo affronterò' - Luxgraph : Wimbledon, allarme Nadal: 'Kyrgios? Non so se lo affronterò' -