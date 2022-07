Ucraina | ultime notizie Kiev | 8 000 persone bloccate a Severodonetsk

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 7 luglio 2022) “Le armi che l’ha ricevuto dai suoi partner occidentali funzionano in modo molto potente. Di conseguenza, le perdite degli occupanti russi non potranno che aumentare di settimana in settimana”. Così il presidente ucraino Zelensky nel consueto messaggio serale ai cittadini. Intanto le autorità dihanno annunciato di stare indagando su 21 mila crimini di guerra commessi dai russi.