Mercato Roma | l' affare Frattesi non decolla Le novità sulla trattativa col Sassuolo

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, INCONTRO CON L'AGENTE DI ZANIOLO L'esterno va in scadenza con al Roma nel 2024… - tvdellosport : Alle 23 a Sportitaliamercato: ?? #Milan, dopo la fumata bianca c’è un mese da recuperare: le strategie ?? #Inter, t… - infoitsport : Mercato, niente Roma per Sergio Oliveira: è ad un passo dal Galatasaray - lauconoe : RT @tanalibero: ?? URGENTISSIMO ?? Roma 6-7-22 6/7 mesi felv + Vi prego in ginocchio di divulgare ovunque questo appello.???????????? Una signor… - siamo_la_Roma : ?? Mercato #Roma, dalla Germania rimbalza il nome di #Weigl ?? Il centrocampista del #Benfica interessa ai gialloros… -

Il centrocampista resta comunque uno dei grandi obiettivi di questoe Tiago Pinto vuole convincere i neroverdi con una nuova proposta., arriva il rinnovo per Felix, per l'attacco ...- "In Spagna abbiamo cambiato paradigma, aumentando diritti e salari per tutti e sanando una ...05% Eur / Usd 1,0158 - 0,24% Spread 202,62 Dati diLeggi anche Salario minimo, arriva la ...Ma prima c’è bisogno di una cosa. Mourinho non è del tutto contento del mercato che sta portando avanti fin qui la sua Roma. L’eventuale affare potrà prendere piede, però, solamente quando il club avr ...Roma, 6 luglio 2022 - La Roma è tornata ad allenarsi a pieno regime prima di partire per il ritiro estivo che si terrà in Portogallo per il secondo anno consecutivo. Jose Mourinho spera di portare con ...