Inter | Mkhitaryan fa felice Inzaghi | tra critiche e bravate | Calhanoglu non è più senza riserva Ma i numeri… | Primapagina

(Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 16:30:00 Arrivano conferme: L’arrivo di Henrikhall’è stato salutato da Simonecon particolare soddisfazione: “Mi ha sempre messo in difficoltà e ci aiuterà nella crescita della squadra”. In effetti, l’armeno è stato l’unico a salvarsi mettendo a segno un bel gol nel sonoro 3-1 rifilato dall’alla Roma nell’ultima parte di aprile, ma il tecnico nerazzurro si ricorda indubbiamente anche il derby Roma-Lazio 2-0, nel maggio del 2021, quando Pedro e ancorastesero la sua squadra. La buona notizia, quindi, è che l’ex Manchester United e Borussia Dortmund non potrà più far male alle squadre di. Ma c’è di più. CONCORRENZA PER CALHA – Ladi, come in realtà ...

Intanto l'Inter ha comunicato il sold out sul fronte abbonamenti: i tifosi hanno evidentemente ... che oltre a Lukaku ha annunciato anche Asslani, Bellanova e Mkhitaryan. Aperta la waiting list per la prossima stagione. Da venerdì 8 luglio in vendita i biglietti per l'esordio in campionato a San Siro contro lo Spezia