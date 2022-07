Chris Benoit potrebbe competere con i wrestler di oggi?…Due Superstar dicono la loro…

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 7 luglio 2022) Sono passati 15 anni da quandoha assassinato la moglie e il figlio prima di suicidarsi in una tragedia che ha scosso il pro-wrestling nel profondo. Nel corso degli anni si è parlato molto delle atroci azioni di. Jordynne Grace di IMPACT Wrestling ha recentemente pubblicato su Twitter una dichiarazione sul defuntoche non è piaciuta a molti fan. Secondo la Grace, il canadese non sarebbe stato in grado di stare al fianco della maggior parte dei miglioridi oggi. Jordynne si aspettava un contraccolpo per il tweet e lo ha menzionato anche nei suoi commenti. Le sue parole “Questa sarà la frase più fredda che abbia mai twittato su questa app. So già che vi arrabbierete. Non credo chepossaal 100% con la ...