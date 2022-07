13 gol nell’ultima Serie A, affare Napoli: Spalletti lo vuole come vice Osimhen! (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo aver inserito sulla lista dei probabili partenti Andrea Petagna, il Napoli è alla ricerca di un vice Osimhen. Tra i possibili nomi sulla lista c’è quello di Edin Dzeko, nome fortemente richiesto dall’allenatore Luciano Spalletti. Il bosniaco è un nome caldo di questo mercato estivo: visto il possibile arrivo di Dybala in neroazzurro, sarebbe proprio lui il primo indiziato a dover lasciare il club per far spazio alla joya. Dezko Napoli Inter L’attaccante però ha su di sé gli occhi di parecchie squadre sia in Serie A che all’estero: infatti, da inizio mercato ha destato l’interesse della Juve, del Valencia e del Monza. Proprio quest’ultima sarebbe il club più interessato ad acquistare il calciatore, grazie al quale troverebbe l’attaccante perfetto con cui raggiungere l’obiettivo della ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo aver inserito sulla lista dei probabili partenti Andrea Petagna, ilè alla ricerca di unOsimhen. Tra i possibili nomi sulla lista c’è quello di Edin Dzeko, nome fortemente richiesto dall’allenatore Luciano. Il bosniaco è un nome caldo di questo mercato estivo: visto il possibile arrivo di Dybala in neroazzurro, sarebbe proprio lui il primo indiziato a dover lasciare il club per far spazio alla joya. DezkoInter L’attaccante però ha su di sé gli occhi di parecchie squadre sia inA che all’estero: infatti, da inizio mercato ha destato l’interesse della Juve, del Valencia e del Monza. Proprio quest’ultima sarebbe il club più interessato ad acquistare il calciatore, grazie al quale troverebbe l’attaccante perfetto con cui raggiungere l’obiettivo della ...

