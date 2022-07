Le polemiche in ogni caso non sono mancate da parte di chi l’ha accusata di aver ricevuto la medaglia solo perché ucraina (Di mercoledì 6 luglio 2022) Trentotto anni, ucraina di Kiev, la matematica Maryna Viazovska è la seconda donna nella storia a vincere la medaglia Fields, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, una sorta di premio Nobel per i ricercatori del settore sotto i quarant’anni. Nora Al Matrooshi è la prima donna araba a diventare astronauta X Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 6 luglio 2022) Trentotto anni,di Kiev, la matematica Maryna Viazovska è la seconda donna nella storia a vincere laFields, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, una sorta di premio Nobel per i ricercatori del settore sotto i quarant’anni. Nora Al Matrooshi è la prima donna araba a diventare astronauta X Leggi anche ...

Pubblicità

moonligharry : @qualcosarandom @monetlover13 no ma niente raga era solo un tweet generico x le polemiche che ci sono ogni giorno qua sopra - _diana87 : @tladyinthetower Sì esatto, rabbia repressa, ma in ogni cosa proprio. Portano avanti le polemiche per giorni. Trovassero degli hobby. - egocentryc : a me non me ne frega un cazzo delle vostre unpopular opinion comunque perché tanto ogni occasione è buona per fare polemiche io sono stanca - interistadentr3 : RT @stevevicrn: un’altra stagione sta per iniziare e io ogni anno mi ricordo una vecchia intervista al più grande interista che conosco…… - ArabaFenice1078 : @GamePlayFusi Il problema è che ti ritrovi la TL piena, polemiche in ogni dove. L'unica è disattivare. -