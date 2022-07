In Gran Bretagna vengono attaccati i profili Twitter, YouTube e social dell’Esercito di Sua Maestà (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si è verificato di recente un violento attacco hacker ai danni della Gran Bretagna, ma questa volta viene presentata una differenza epocale dato che, i cybercriminali, non hanno avuto intenzione di eseguire una banale incursione informatica. Sembra proprio che volessero mettere in difficoltà propriamente l’esercito del paese, costringendolo a rispondere e a correre ai ripari per evitare eventuali problemi a lungo andare. Ma a cosa hanno mirato gli esecutori di questo colpo? Grazie all’intervento degli informatici la situazione si è risolta in fretta – Computermagazine.itLa Grande maggioranza degli attacchi hacker che avvengono nel mondo sono portati a termine per provocare delle precise azioni oppure allo scopo di apportare dei danni irreparabili all’ente che viene colpito. È capitato che ci riuscissero nel corso di ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si è verificato di recente un violento attacco hacker ai danni della, ma questa volta viene presentata una differenza epocale dato che, i cybercriminali, non hanno avuto intenzione di eseguire una banale incursione informatica. Sembra proprio che volessero mettere in difficoltà propriamente l’esercito del paese, costringendolo a rispondere e a correre ai ripari per evitare eventuali problemi a lungo andare. Ma a cosa hanno mirato gli esecutori di questo colpo? Grazie all’intervento degli informatici la situazione si è risolta in fretta – Computermagazine.itLade maggioranza degli attacchi hacker che avnel mondo sono portati a termine per provocare delle precise azioni oppure allo scopo di apportare dei danni irreparabili all’ente che viene colpito. È capitato che ci riuscissero nel corso di ...

