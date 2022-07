"Abbaia, poi...". Umiliazione totale per Conte: come lo demolisce Sallusti in pochi secondi | Guarda (Di mercoledì 6 luglio 2022) Frecciata di Alessandro Sallusti a Giuseppe Conte. Nella giornata di mercoledì 6 luglio non si fa che parlare dell'incontro tra Mario Draghi e il leader del Movimento 5 Stelle e del diktat del secondo al primo per rimanere all'interno del governo. Tema su cui si dibatte anche a Controcorrente, programma di Rete 4 condotto da Veronica Gentili. Qui il direttore di Libero esordisce: "Dobbiamo fotografare la situazione, perché non abbiamo palle di vetro. Per questo dico che Conte che Abbaia non morde". come ricordato da Sallusti, "sono settimane che alla mattina parla di crisi e poi alla sera si rimangia tutto". Questo comunque non esclude sorprese: "È ovvio che a una certa - prosegue -, a forza di gridare 'al lupo al lupo', il lupo arrivi". In ogni caso, "già questo tentennare, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Frecciata di Alessandroa Giuseppe. Nella giornata di mercoledì 6 luglio non si fa che parlare dell'incontro tra Mario Draghi e il leader del Movimento 5 Stelle e del diktat del secondo al primo per rimanere all'interno del governo. Tema su cui si dibatte anche a Controcorrente, programma di Rete 4 condotto da Veronica Gentili. Qui il direttore di Libero esordisce: "Dobbiamo fotografare la situazione, perché non abbiamo palle di vetro. Per questo dico chechenon morde".ricordato da, "sono settimane che alla mattina parla di crisi e poi alla sera si rimangia tutto". Questo comunque non esclude sorprese: "È ovvio che a una certa - prosegue -, a forza di gridare 'al lupo al lupo', il lupo arrivi". In ogni caso, "già questo tentennare, ...

Pubblicità

rico6868 : @il_Maggiore 'Le cuffie a volume moderato' Poi c'è il cane del vicino che ti abbaia, il clacson che suona, il bambi… - AndreaEnrici : L’estrema destra abbaia sempre contro l’establishment, ma poi serra i ranghi e vota compatta quando bisogna protegg… - gekomino : @ilnomece @SIPARISipari e l'ometto inutile è realmente tale in quanto abbaia solamente e poi non morde. - Beato2308 : @GuidoCrosetto Perché noi siamo uno stato serio? E da quando? Siamo governati da un premier non eletto, non abbiamo… - WillHerondaleJM : ho insegnato a canottolo ad abbaiare a comando, lui non è uno che abbaia se non ne ha motivo, quindi tutte le volte… -

Lettera aperta a Papa Francesco ...scuola evangelica di un cristiano cattolico che prega ogni giorno per la Chiesa Cattolica e poi per ... Rossi: non è la Nato che abbaia alla Russia, ma è Mosca a terrorizzare i vicini Per il generale ... They must keep China out of the conflict Rossi: non è la Nato che abbaia alla Russia, ma è Mosca a terrorizzare i vicini Per il generale ... Torna la Russia dei carri armati L'aveva previsto Milan Kundera fin dal 1967 e poi nell'83 Nuove ... Radio Radio Conte abbaia ma non morde Vorrei, ma non posso. I fatti dimostrano che Giuseppe Conte è più leader di sé stesso che non del Movimento Cinque Stelle, dove ancora conta – eccome se conta – la volontà di Beppe Grillo di restare a ... La donna che lega il cane a un palo e lo abbandona: il video finisce sui social Lega il cane a un palo, si guarda attorno e poi scappa via mentre l'animale abbaia visibilmente scosso. Il filmato, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è stato diffuso sui social e molti ut ... ...scuola evangelica di un cristiano cattolico che prega ogni giorno per la Chiesa Cattolica eper ... Rossi: non è la Nato chealla Russia, ma è Mosca a terrorizzare i vicini Per il generale ...Rossi: non è la Nato chealla Russia, ma è Mosca a terrorizzare i vicini Per il generale ... Torna la Russia dei carri armati L'aveva previsto Milan Kundera fin dal 1967 enell'83 Nuove ... Ecco gli 'antiputiniani': abbaiano scompostamente verso le dittature senza poi dir nulla in concreto Vorrei, ma non posso. I fatti dimostrano che Giuseppe Conte è più leader di sé stesso che non del Movimento Cinque Stelle, dove ancora conta – eccome se conta – la volontà di Beppe Grillo di restare a ...Lega il cane a un palo, si guarda attorno e poi scappa via mentre l'animale abbaia visibilmente scosso. Il filmato, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è stato diffuso sui social e molti ut ...