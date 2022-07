La nuova giunta 'entra' in Consiglio 'Puntiamo su ambiente e transizione' (Di martedì 5 luglio 2022) Il sindaco Dario Nardella insieme ai due nuovi assessori Federica. Giuliani e Andrea. Giorgio E' un caldissimo pomeriggio di inizio luglio ma per il Consiglio comunale è stata la seduta dei ... Leggi su lanazione (Di martedì 5 luglio 2022) Il sindaco Dario Nardella insieme ai due nuovi assessori Federica. Giuliani e Andrea. Giorgio E' un caldissimo pomeriggio di inizio luglio ma per ilcomunale è stata la seduta dei ...

CanciAbo : @La7tv @lucasommi72 La nuova starlette televisiva della cricca Fascio Putiniano su #LaZtv: ex assessore di una giun… - Agenparl : Via Verenin: approvato dalla Giunta il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica. 314 mila euro per la me… - FabioAriotti : Presentata la nuova giunta Comunale di #Genova 2022/27. La squadra #Lega è pronta per portare avanti gli obiettivi… - RadioGoldAl : Antinucci sulla nuova giunta: 'Esperienza e innovazione, competenze e capacità per Alessandria' - dialessandria : La nuova Giunta di Palazzo Rosso -