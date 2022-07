Dl aiuti, tutto da rifare, si rinvia a domani. Maggioranza in frantumi sul voto di fiducia (Di martedì 5 luglio 2022) Volano stracci nella Maggioranza sul dl aiuti. Che prevede 23 miliardi di contributi a famiglie e imprese. E contiene la norma sull’inceneritore alle porte di Roma e la revisione del Rdc che vede la netta contrarietà dei 5Stelle. Pronti a fare le barricate. A poche ore dall’incontro ‘chiarificatore’ tra Mario Draghi e Giuseppe Conte dopo il giallo dei messaggini, si litiga sull’ipotesi del voto di fiducia. E si procede di slittamento in slittamento. Fino al colpo di scena finale a Montecitorio con la seduta pomeridiana che si chiude prima ancora di iniziare. Tra le proteste di Fratelli d’Italia. È il ministro dei ‘cattivi’ rapporti con il Parlamento (come lo ha definito Francesco Lollobrigida), Federico D’Incà, a chiedere a nome del governo, il rinvio dell’aula della Camera a domani mattina per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 luglio 2022) Volano stracci nellasul dl. Che prevede 23 miliardi di contributi a famiglie e imprese. E contiene la norma sull’inceneritore alle porte di Roma e la revisione del Rdc che vede la netta contrarietà dei 5Stelle. Pronti a fare le barricate. A poche ore dall’incontro ‘chiarificatore’ tra Mario Draghi e Giuseppe Conte dopo il giallo dei messaggini, si litiga sull’ipotesi deldi. E si procede di slittamento in slittamento. Fino al colpo di scena finale a Montecitorio con la seduta pomeridiana che si chiude prima ancora di iniziare. Tra le proteste di Fratelli d’Italia. È il ministro dei ‘cattivi’ rapporti con il Parlamento (come lo ha definito Francesco Lollobrigida), Federico D’Incà, a chiedere a nome del governo, il rinvio dell’aula della Camera amattina per ...

