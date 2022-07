Crollo Marmolada, la madre di un disperso: “Non abbiamo un corpo” – Audio (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – “Sto molto male perché non abbiamo un corpo”. A parlare è una madre, che non vuole apparire, ma che sulla Marmolada ha probabilmente perso un figlio, uno dei 13 dispersi della valanga di ghiaccio che si è staccata domenica. “Fate i giornalisti con la G maiuscola, non gli sciacalli. Oltre a dover gestire una cosa così grande dover gestire anche le orde barbariche anche no”. Parole pronunciate nel quartier generale dei soccorsi predisposto a Canazei. Oltre alla donna ci sono diversi altri parenti dei dispersi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – “Sto molto male perché nonun”. A parlare è una, che non vuole apparire, ma che sullaha probabilmente perso un figlio, uno dei 13 dispersi della valanga di ghiaccio che si è staccata domenica. “Fate i giornalisti con la G maiuscola, non gli sciacalli. Oltre a dover gestire una cosa così grande dover gestire anche le orde barbariche anche no”. Parole pronunciate nel quartier generale dei soccorsi predisposto a Canazei. Oltre alla donna ci sono diversi altri parenti dei dispersi. L'articolo proviene da Italia Sera.

