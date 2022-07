Covid, superati i centomila casi. Lopalco: «Gestire in reparti ordinari positivi ricoverati per altro» (Di martedì 5 luglio 2022) Sono 132.274 nuovi casi di Covid e 94 i morti nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 464.732 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno salire il tasso positività al 28,5% (ieri era al al 27,9%). In aumento i ricoveri con sintomi (+355 da ieri per un totale di 8.003) e le persone in terapia intensiva (+20 da ieri per un totale di 323). In Francia proprio oggi hanno superato i duecentomila casi. Lopalco: «Molti ricoveri sono causati da altre patologie» «Sicuramente stanno aumentando i casi Covid. E aumenteranno, in proporzione, i ricoveri. Molti di questi ricoveri, anche se non sappiamo quanti, sono causati da altre patologie», lo ha spiegato all’Adnkronos Salute ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 luglio 2022) Sono 132.274 nuovidie 94 i morti nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 464.732 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno salire il tassotà al 28,5% (ieri era al al 27,9%). In aumento i ricoveri con sintomi (+355 da ieri per un totale di 8.003) e le persone in terapia intensiva (+20 da ieri per un totale di 323). In Francia proprio oggi hanno superato i due: «Molti ricoveri sono causati da altre patologie» «Sicuramente stanno aumentando i. E aumenteranno, in proporzione, i ricoveri. Molti di questi ricoveri, anche se non sappiamo quanti, sono causati da altre patologie», lo ha spiegato all’Adnkronos Salute ...

