Come si diventa insegnanti con la nuova riforma: QUESTION TIME con Pizzo (Uil Scuola) 6 luglio ore 14,30 (Di martedì 5 luglio 2022) La riforma del reclutamento docenti è stata approvata in via definitiva dal Parlamento ed è diventata legge dello Stato. Da dubito caccia alle informazioni per capire il percorso per diventare insegnanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 luglio 2022) Ladel reclutamento docenti è stata approvata in via definitiva dal Parlamento ed èta legge dello Stato. Da dubito caccia alle informazioni per capire il percorso perre. L'articolo .

