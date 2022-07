Verona | Miguel Veloso | “Sarà stagione diversa | dobbiamo farci trovare pronti”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 luglio 2022) Primi giorni di lavoro per ilnel ritiro estivo a Mezzano. Il club scaligero ha cambiato allenatore affidandosi a Gabriele Cioffi, ma la voglia di ripartire forte è ben descritta da capitan. “una sfida a livello personale questa, voglio essere disponibile nel maggior numero di partite. Voglio essere di aiuto e fare del mio meglio assieme ai compagni – dice il centrocampista in conferenza stampa, soffermandosi anche sul nuovo direttore sportivo Marroccu – Voglio ringraziare Tony D’Amico, che ci ha fatto crescere tantissimo in questi anni oltre ad essere stata una persona molto importante per tutti noi. Stesso ringraziamento anche per Tudor, con il quale abbiamo fatto un’ottima. Ora sono arrivate nuove figure, e sta a noi aiutarle a trovarsi ...